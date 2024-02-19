Олександр Павлюк заявив, що ЗСУ п'ять місяців готувалися до відбиття повномасштабного нападу

Командування Збройних сил України ще восени 2021 року відзначало високу ймовірність початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України, а тому готувалось до відбиття повномасштабної агресії Росії впродовж 5 місяців. Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю «Радіо Свобода», опублікованому 18 лютого.

Він розповів, що був призначений командувачем Операції об'єднаних сил в липні 2021 року, після проведення аналізу уже восени розумів «дуже велику ймовірність, що буде повномасштабна війна».

«Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але (те), що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області – це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону», – розповів Павлюк.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що вже тоді були всі ознаки, що українські війська зустрінуть ворога не тільки з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей з угруповань «Л/ДНР», а й з території Росії.

«Тому вже з осені ми взялися до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна», – розповів він.

За його словами, телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий, командування отримало в січні-лютому 2022 року.

«І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато», – розповів Павлюк.

На його думку, саме це відіграло свою, можливо, вирішальну роль: у перший день, коли було завдано удару по всіх командних центрах, пунктах управління та місцях можливого скупчення українських військ, усі удари були вже по порожніх місцях.