У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 17 грудня:

Андрій Садовий звинуватив депутатів у саботажі запуску електронного квитка на проїзд у громадському транспорті. Тривають суперечки навколо фінансування важливого для міста проекту. З’ясуємо, скільки грошей потрібно, щоб е-квиток таки запрацював.

У Львові оголосили архітектурний конкурс на нову школу в північному районі міста. Навчальний заклад буде комунальним: забудовник його передасть громаді міста. Нагадаємо, чи сумлінно девелопери виконують свої соціальні зобов’язання.

Мільярд податків для мережі лабораторій «Сінево» – це гучний скандал цього тижня. Обговоримо, наскільки обґрунтовані претензії податківців чи це прояв тиску на бізнес.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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