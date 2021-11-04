У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 4 листопада:

Львівські депутати виділили понад 5 млн грн на апарати ШВЛ для місцевих лікарень, а ще затвердили стратегію розвитку медицини Львова. Оглянемо результати сесії міської ради.

Беззаконня в будівництві далі призводить до появи самобудів в центрі Львова. Біля Стрийського парку на подвір’ї історичної вілли з'явилася споруда зі скла і бетону. На всі питання чиновники розводять руками. Дізнаємось більше про цей випадок.

Зима близько, а постачання тепла дешевшим не стає. Як львів’яни можуть зекономити на витратах під час опалювального сезону і покінчити з «тепловим колгоспом» поговоримо з радником мера Львова з питань енергозбереження Романом Рувінським.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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