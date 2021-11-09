У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 9 листопада:

СБУ оголосила першу підозру у резонансній справі розкрадання землі у Брюховичах. В організації земельної афери підозрюють чиновника Міністерства оборони. А поліція проводить розслідування щодо списаної з балансу брюховицької школи. Дізнаємось більше про корупційні махінації в елітному селищі біля Львова.

Львівська обласна рада з другої спроби таки проголосувала за фінансування теплопостачання у лікарнях і школах. Раніше проти цього виступали депутати «Європейської солідарності». З’ясуємо, як сторонам вдалося домовитися.

У Львові від роботи відсторонили більше трьохсот невакцинованих учителів. Обговоримо проблеми і виклики нашої освіти із народною депутаткою Наталією Піпою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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