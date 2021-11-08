Починаючи з понеділка, 8 листопада, нещеплених від Сovid-19 працівників освіти і посадовців відсторонятимуть від роботи. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

У своїй постанові уряд оприлюднив перелік представників професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. Так, обов’язковій вакцинації проти Covid-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

У МОЗ пояснили, що педагоги та інші категорії з цього переліку, які мають медичні протипоказання до вакцинації, мають отримати відповідну довідку у сімейного лікаря, решта без вакцини будуть відсторонені без збереження заробітної плати.

Наприкінці минулого тижня у Міносвіти повідомляли, що повний цикл щеплення від Covid-19 отримали майже 835 тис. вихователів дитсадків, учителів шкіл, профтехучилищ, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти.