Від сьогодні нещеплених вчителів і чиновників відсторонятимуть від роботи
Невакциновані працівники будуть відсторонені без збереження заробітної плати
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Починаючи з понеділка, 8 листопада, нещеплених від Сovid-19 працівників освіти і посадовців відсторонятимуть від роботи. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.
У своїй постанові уряд оприлюднив перелік представників професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. Так, обов’язковій вакцинації проти Covid-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
У МОЗ пояснили, що педагоги та інші категорії з цього переліку, які мають медичні протипоказання до вакцинації, мають отримати відповідну довідку у сімейного лікаря, решта без вакцини будуть відсторонені без збереження заробітної плати.
Наприкінці минулого тижня у Міносвіти повідомляли, що повний цикл щеплення від Covid-19 отримали майже 835 тис. вихователів дитсадків, учителів шкіл, профтехучилищ, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти.