На чоловіків склали адмінпровадження щодо спроби перетину кордону

У Чернівецькій області семеро чоловіків, які представилися працівниками енергетичної фірми, намагалися перетнути державний кордон. При переїзді пункту пропуску вони пред'явили правоохоронцям лист про бронь від мобілізації від Міністерства енергетики України.

Чоловіків призовного віку, які намагалися виїхати в Румунію, зупинили прикордонники в пункті пропуску «Порубне». Ухилянти їхали всі в одному мікроавтобусі. А під час контролю пред'явили документи з ознаками підроблення. Під час розмови з прикордонниками чоловіки розповіли, що вони представляють підприємство-виробник електроенергії і їдуть у відрядження для навчання у Бухаресті.

«На контроль чоловіки надали посвідчення про відрядження та документи про бронь від мобілізації, начебто видані профільним міністерством. Проте в пред’явлених паперах прикордонники виявили ознаки фальшування, а QR-код на листі від міністерства містив посилання на зовсім інший документ», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники з'ясували, що порушниками виявилися мешканці Донецької, Львівської, Київської, Вінницької та Чернігівської областей. Усім чоловікам – від 37 до 49 років. На ухилянтів слали протоколи про адмінпровадження за спробу незаконного перетинання державного кордону. Також на місце була викликана слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).