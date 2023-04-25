Наразі всі деталі діяльності чоловіка з'ясовує поліція

Прикордонники на Буковині затримали 59-річного чоловіка із першою групою інвалідності, який намагався виїхати закордон у супроводі 24-річного хлопця. Під час перевірки виявилося, що чоловік вже тричі виїжджав з України і щоразу – з іншими супровідниками, які не поверталися назад. Ні чоловіка з інвалідністю, ні його супровідника за кордон не пропустили. Натомість зараз ними займається поліція.

Як у вівторок, 25 квітня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався на пункті пропуску «Красноїльськ». 59-річний громадянин України під час перевірки чоловік надав акт «Про встановлення догляду» та документи про 1 групу інвалідності. У закордонну подорож українець прямував у супроводі 24-річного хлопця.

«Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що громадянин з 1 групою інвалідності вже третій раз перетинає кордон і щоразу з різними супроводжуючими. Крім того, було встановлено, що двоє громадян України призовного віку, які перетинали з ним кордон раніше, не повернулися з-за кордону», – йдеться у повідомленні.

Прикордонний наряд відмовив у пропуску через кордон і чоловікові, його 24-річному супровіднику. Про порушення за статтею 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) проінформували поліцію. Надалі справою займатимуться правоохоронці.