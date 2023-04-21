Наразі прикордонник перебуває у слідчому ізоляторі

Правоохоронці затримали прикордонника відділу «Великий Березний», який взяв 3 тис. доларів хабара від провідника ухилянтів та надавав йому інформацію про рух прикордонних нарядів поблизу території Словаччини. За допомогою військового провідник складав маршрут втечі призовників закордон.

Як у п’ятницю, 21 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, військовослужбовця відділу «Великий Березний» затримали під час отримання грошей від провідника військовозобов’язаних закордон.

«За 3000 доларів хабара прикордонник зобов’язався сприяти втечі закордон двох чоловіків – громадян України призовного віку. Затриманий надав переправникам інформацію про розташування прикордонних нарядів, аби правопорушники могли скласти маршрут руху до Словаччини», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, йому оголосять про підозру за ч. 3. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Також вирішується питання про обрання прикордоннику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.