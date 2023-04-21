Супроводжував чоловіків 52-річний закарпатець, який мав із собою довіреності від батьків хлопців

Закарпатські прикордонники затримали двох ухилянтів, які мали намір виїхати в Угорщину за дитячими документами. Двоє юнаків віком 20 та 21 рік мали із собою доручення від батьків на виїзд, яке видали на ім’я їх супровідника. Обом хлопцям наразі загрожує штраф за спробу нелегального перетину кордону, а чоловіку, який їх супроводжував, – кримінальна відповідальність.

Як у п’ятницю, 21 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, двох чоловіків віком 20 та 21 рік затримали на пункті пропуску «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні.

«Чоловіки прибули в пункт пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років, прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Під час перевірки документів інспектор одразу виявив підробки. Зараз чоловікам, які прикидалися дітьми, загрожує штраф, а закарпатцю, який сприяв їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність. Надалі справою займатимуться слідчі поліції.