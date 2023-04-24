Усім трьом буковинцям загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Поліція затримала трьох мешканців прикордонного села на Буковині, які організували схему втечі військовозобов’язаних чоловіків закордон. Один із підозрюваних забирав призовників із Чернівців та довозив до прикордоння, далі двоє інших місцевих проводили ухилянтів на територію Румунії. З двох утікачів взяли 7,5 тис. євро.

Як у понеділок, 24 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, йдеться про трьох мешканців села Їжівці, що поблизу кордону з Румунією. За даними слідства, один з підозрюваних забезпечив трансфер ухилянтів з Чернівців до прикордонного села, надалі двоє інших провідників, які добре орієнтувались на місцевості, мали доправити чоловіків до кордону.

«При огляді автомобілів, в яких перевозили військовозобов’язаних чоловіків, правоохоронці виявили неправомірні кошти у сумі 7,5 тисяч євро, які особи одержали за свою роботу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Наразі вирішується питання про обрання трьом підозрюваним запобіжних заходів. Усім трьом буковинцям загрожує до дев'яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.