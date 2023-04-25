За скоєне прикарпатцям загрожує до дев'яти років ув'язнення

Поліція затримала двох мешканців Тлумача за вивезення військовозобов’язаних чоловіків з України під виглядом волонтерів. За даними правоохоронців, зловмисники вносили неправдиві дані до системи «Шлях» і оформляли ухилянтів як водіїв вантажних мікроавтобусів. Затримали одного з прикарпатців на території Чернівецької області біля кордону з Румунією, один зі зловмисників утік.

Як у вівторок, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, організували схему двоє мешканців Тлумача віком 35 та 30 років. Вони виготовляли для військовозобов’язаних документи та нібито оформляли їх на роботу водіями вантажних мікроавтобусів у приватне підприємство.

«Відтак ці неправдиві відомості вносили в інформаційну систему «Шлях». Таким чином призовники могли перетинати державний кордон. За таку можливість з одного чоловіка зловмисники брали по 6,5 тисяч доларів. Спершу вони отримували «аванс», а згодом решту суми», – йдеться у повідомленні поліції.

Одного зі зловмисників затримали поблизу прикордонного пункту пропуску «Порубне» в Чернівецькій області, інший наразі перебуває у розшуку. За місцями проживання чоловіків правоохоронці провели обшуки. Вилучено гроші, копії документів, вогнепальну зброю, боєприпаси та автомобілі, на яких перевозили ухилянтів.

Затриманому прикарпатцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів). Спільнику слідчі заочно повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.