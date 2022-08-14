Чоловікам загрожує до трьох років ув’язнення

Поліцейські Київщини викрили шахраїв, які під виглядом чиновників збирали гроші нібито для потреб військових. Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

«Двоє 25-річних вихідців з Дніпра, упродовж 2 місяців, надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації із проханням допомоги ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має.

Зараз поліцейські також перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.

За фактом шахрайських дій та використання завідомо підроблених документів, слідчі розпочали досудове розслідування (ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 ККУ). Чоловікам загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше 24-річного шахрая з Сарн посадили за вигаданий збір грошей для дитини.