У Львові засудили 36-річну жінку за шахрайство з орендою житла для переселенців. Шахрайка отримала чотири роки тюремного строку, повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 11 серпня.

За даними прокуратури, зловмисниця створила фейковий акаунт у Facebook. Під вигаданим ім'ям, але із своїм справжнім номером телефону, жінка публікувала оголошення про оренду житла у Львові.

«У такий спосіб фігурантка шукала потенційних орендарів житла, домовлялася про умови оренди та оплати за нього. Після здійснення потерпілими авансових платежів – зникала. Потерпілими від дій винної ставали вимушені переселенці з окупованих та охоплених війною територій України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Скількох саме людей ошукала львів'янка і на яку суму, у прокуратурі не розголошують. Однак зазначають, що суд визнав жінку винною і призначив їй чотири роки ув'язнення.