Невідомий приніс коробку з гранатами батькам бізнесмена Роберта Бровді на Закарпатті

Гранати виявились не бойовими, а навчальними

У селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області зранку 11 січня невідомий приніс на територію домогосподарства пенсіонерки і передав сторожеві картонну коробку, в якій були дві гранати, а також ємність із невідомою рідиною, повідомив сайт «Закарпаття онлайн».

Як встановили правоохоронці, сином власниці маєтку є відомий бізнесмен, екс-очільник Аграрної біржі та Державної продовольчо-зернової корпорації України Роберт Бровді.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області згодом повідомив, що на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. Вони обстежили територію та виявили там два предмети, схожі на гранати, та підозрілу ємність.

Під час попереднього огляду вони встановили, що обидві гранати є навчальними. Також за допомогою спец приладів проаналізували вміст ємності і не виявили радіації.

Наразі правоохоронці з'ясовують походження цих предметів та мету того чоловіка, котрий приніс їх на подвір'я приватної оселі. Порушене кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство.

Як раніше інформувала «Економічна правда», Бровді — колишній однопартієць («Фронт змін») і товариш Арсенія Яценюка. Його прізвище асоціюється з «Хліб інвестбудом» — однією з найскандальніших компаній часів президенства Януковича. Бровді очолював компанію до 2012 року.

«Наші гроші» писали, що після призначення Миколи Присяжнюка міністром АПК в 2010 році закупівлі зерна для Аграрного фонду почали проводити через компанію «Хліб інвестбуд», яка частково контролювалась групою народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка. В 2012 році «ХІБ» згорнуло операції, її персонал разом з керівником Робертом Бровді (колишній представник «Фронту Змін» з Закарпаття) перейшов до новоствореного зернотрейдера «Трейд Хауз Україна».

Утім наразі прізвище Бровді вигулькує в пресі не в контексті корупційних скандалів, а через його теперішню меценатську та бізнесову діяльність.