Інколи усі ми вагаємось як правильно написати те чи інше слово. Такі сумніви можуть виникнути при утворенні дієприслівника від дієслова «бачити». На вашу думку, як правильно: «бачачи» чи «бачучи»?

У телеграм-каналі «Correctarium – Українська мова» пояснюють, що люди можуть утворювати дієприслівник «бачучи», посилаючись на приклади з літератури. «Але, бачучи мій пристойний костюм і понурий суворий вигляд, нерішуче зупиняється, думає й іде назад», – писав Володимир Винниченко.

Форма «бачучи» справді траплялась у класиків, але усталеним сучасним нормам літературної мови відповідає тільки дієприслівник «бачачи».

