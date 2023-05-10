На фронті тривають бої за Бахмут та Мар'їнку. Проте вороги на Бахмутському напрямку відступили на два кілометри. У ЗСУ повідомили, що посилять систему протиповітряної оборони на півночі. Окупанти обманом вивезли з Енергодара до Ростова-на-Дону сім'ї працівників Запорізької АЕС.

ZAXID.NET підсумовує 441 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти 9 травня вдарили ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, завдали 35 авіаційних ударів та чотири рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню по позиції українських військових та населені пункти Херсонщини. У Генштабі ЗСУ зазначили, що постраждали мирні мешканці, є руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Найгарячішими напрямками є Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський, де ворог здійснив понад 30 атак та завдав низку авіаударів. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

За останню добу під мінометними та артилерійськими обстрілами були населені пункти Чернігівської, Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей. У Запорізькій та Херсонській областях окупанти ведуть оборонні дії.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 травня на війні проти України загинули понад 196 310 російських військових. Зокрема, за попередню добу захисники ліквідували 690 ворогів. За інформацією Генштабу ЗСУ, також вдалось знищити: