Росіяни нехтують усіма законами війни та тероризують українців. У ніч на 10 червня вороги випустили по Україні 35 дронів і вісім ракет. Основні зусилля окупанти зосередили на загарбанні Луганської та Донецької областей.

ZAXID.NET підсумовує 472 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворог з мінометів та артилерії обстрілює Сіверський та Слобожанський напрямки. На Куп'янському напрямку росіяни, крім мінометних та артилерійських ударів, завдали авіаційних.

Без успіху окупанти штурмували позиції захисників на Лиманському напрямку. Також ворогам не вдалося просунутися поблизу Бахмута. Українські військові успішно відбили всі атаки окупантів в районі міста Мар'їнка.

У Генеральному штабі ЗСУ розповідають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонні дії. Противники намагаються приховати втрати.

Українська авіація за добу 15 разів вдарила по скупченнях особового складу та двічі по зенітно-ракетних комплексах противника. Зокрема, відомо про обстріл бази ворога на Арабатській стрілці.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розпочала контрнаступальні дії. Проте він не зазначив, на якому вони етапі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 червня українським захисникам від початку повномасштабного початку вторгнення вдалось ліквідувати 214 660 росіян (приблизно +890 за попередню добу). Також військові знищили: