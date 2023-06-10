За словами Зеленського, усі командувачі ЗСУ налаштовані позитивно

Президент України Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що контрнаступ та оборонні дії ЗСУ відбуваються. Про це він заявив у суботу, 10 червня, під час прес-конференції з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, повідомило UNN.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що можливий початок контрнаступу прокоментував 9 червня президент Росії Владімір Путін. Зеленський зазначив, що країна-агресорка відчуває, що їй недовго залишилось.

«Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилося, на мою думку. Контрнаступальні й оборонні дії відповідні відбуваються в Україні», – заявив Володимир Зеленський.

Водночас президент відмовився говорити, на якій стадії перебувають контрнаступальні дії. Він зазначив, що громадяни мають довіряти українським військовим. Володимир Зеленський наголосив, що перебуває на постійному зв'язку з командувачами ЗСУ, зокрема Валерієм Залужним, Олександром Сирським та Олександром Тарнавським. Усі вони налаштовані позитивно, повідомив Зеленський.