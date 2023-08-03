На Волині судили правоохоронця, який складав постанови на вигаданих людей. Окрім того, адмінматеріали він склав на двох реальних мешканців громади, але за вигадані порушення, яких вони насправді не вчиняли. Таким чином він хотів покращити показники своєї роботи. Суд призначив йому рік іспитового терміну, а також на рік заборонив працювати у поліції.

Як йдеться у вироку Локачинського райсуду, на початку 2021 року Романа К. призначили на посаду помічника чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності селища Локачі Володимир-Волинського райвідділення поліції.

Першу постанову про вигадане порушення поліцейський склав у березні 2021 року на мешканку села Линів, яка начебто перейшла дорогу поза межами пішохідного переходу.

Наступну постанову він склав у жовтні 2021 року вже на вигаданого мешканця села Війниця, який нібито перебував у громадському місці в стані сп'яніння, курив та гучно кричав. Після цього він склав ще декілька фейкових постанов на вигаданих людей за аналогічні порушення: куріння у невстановленому місці, перебування у стані сп'яніння, або ж гучні крики в громадських місцях. Зазначається, що він це зробив «з метою штучного завищення показників професійної діяльності».

В лютому 2022 року правоохоронця викрили. Йому вручили підозри за ч.1 та ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерних мережах) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

На судовому засіданні, яке відбулося 31 липня, чоловік визнав провину. «Показав, що дійсно складав постанови по справах про адміністративні правопорушення на неіснуючих осіб та щодо окремих громадян вносив завідомо неправдиві відомості про вчинення адміністративних правопорушень з метою штучного завищення показників професійної діяльності. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати», – йдеться у вироку.

Суддя Олександра Безп'ятко визнала його винним за вказаними статтями і призначила три роки ув'язнення, але від відбування покарання у тюрмі звільнила, обмежившись одним роком іспитового терміну. Також Роману К. на рік і три місяці заборонили працювати у правоохоронних органах.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

Нагадаємо, у квітні Локачинський суд виніс вирок поліцейському з сектору реагування патрульної поліції цього ж Володимир-Волинського райуправління поліції, який також складав постанови на вигаданих людей. Йому також дали рік умовно, а ще на рік заборонили працювати у поліції.