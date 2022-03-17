Двом чоловікам загрожує до 2 років обмеження волі за використання підроблених документів

На Закарпатті поліцейські вилучили дві вантажівки від водіїв, які перевозили нелегальну деревину. Конфіскований транспорт передадуть на потреби Збройних сил України. За підробку документів на деревину водіям загрожує обмеження волі на два роки.

Як у четвер, 17 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, водіїв, які перевозили деревину зупинили у селі Ганичі Тячівського району. Обидва чоловіки – мешканці села Красне. Під час перевірки вантажу виявилося, що документи на дерево – підроблені.

«На вимогу правоохоронців чоловіки не змогли одразу надати дозвільних документів щодо походження вантажу, а коли все ж таки пред’явили, то їх достовірність викликала сумніви у поліцейських»,– йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці прийняли рішення вилучити вантажівки та передати їх на потреби військових Збройних сил України. Крім того, стосовно двох водіїв відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідома підробленого документа). За скоєне закарпатцям загрожує обмеження волі до двох років.