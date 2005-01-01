Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону українців

Петро Порошенко прибув на Донбас

Президент України Петро Порошенко прибув на Донбас, щоб зустріти звільнених з полону бойовиків українських заручників, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

«Петро Порошенко уже на Донбасі, де зустрічає наших хлопців з полону», – написав він у Facebook.

Як відомо, у середу, 27 грудня, на Донбасі проходить обмін полоненими: Україна віддасть бойовикам 306 осіб, яких вони вимагають, в обмін на 74 своїх громадян. При цьому дехто з тих, кого вимагали звільнити бойовики, відмовилися їхати на підконтрольну їм територію.

Обмін розпочався о 14:00 та триває досі. Зокрема, «ЛНР» вже віддала Україні 16 її громадян.