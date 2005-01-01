Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону українців

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 грудня6150

До теми

Порошенко прибув на Донбас зустрічати звільнених з полону українців
фото Facebook Святослава Цеголка
Петро Порошенко прибув на Донбас

Президент України Петро Порошенко прибув на Донбас, щоб зустріти звільнених з полону бойовиків українських заручників, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

«Петро Порошенко уже на Донбасі, де зустрічає наших хлопців з полону», – написав він у Facebook.

Як відомо, у середу, 27 грудня, на Донбасі проходить обмін полоненими: Україна віддасть бойовикам 306 осіб, яких вони вимагають, в обмін на 74 своїх громадян. При цьому дехто з тих, кого вимагали звільнити бойовики, відмовилися їхати на підконтрольну їм територію.

Обмін розпочався о 14:00 та триває досі. Зокрема, «ЛНР» вже віддала Україні 16 її громадян.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Бойовики відпустили з полону вояка зі Львівщини Валентина Богдана ZAXID.NET
У соцмережах запустили акцію на підтримку українців, яких звільнять з полону ZAXID.NET
Президент України розпорядився допомогти матеріально тим, кого звільнять з полону ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук