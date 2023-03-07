«Вагнерівці» намагалися заховатись серед зруйнованих будинків

Мінометники Держприкордонслужби та аеророзвідники Нацгвардії знищили сімох «вагнерівців». Група окупантів намагалася атакувати один з українських пунктів оборони. У Міністерстві внутрішніх справ у вівторок, 7 березня, розповіли, що прикордонники зупинили «вагнерівців» у ближньому бою.

Після невдалого штурму «вагнерівці» намагалися втекти від захисників. «Втративши частину своїх сил російські зайди почали відходити. Нацгвардійці за допомогою дрона вистежили втікачів, а прикордонники-мінометники влучним вогнем знищили щонайменше 7 загарбників», – розповіли у прес-службі МВС.

Зазначимо, що розвідка Великої Британії повідомила про стабілізацію оборони на півночі Бахмута. Зазначили, що Силам оборони важче отримувати запаси, оскільки 2 березня росіяни зруйнували міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута, яку контролювали ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у понеділок, 6 березня, відвідав Бахмут. Він вважає, що бої за місто досягли «найвищого рівня напруження». За словами Сирського, Росія перекинула у Бахмут додаткові підрозділи ПВК «Вагнер».