У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти мають частковий успіх на Авдіївському та Південнобузькому напрямку. Також там розповіли, що РФ частково закриває повітряний простір на 4 дні у трьох областях поблизу кордону з Україною. Йдеться про Воронезьку, Бєлгородську та Липецьку області, які розташовані недалеко від українського кордону на сході країни.

«За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на Слов’янському напрямку здійснює поповнення запасів боєприпасів.

Корабельне угруповання противника перебуває в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування.

У Генштабі закликали українців «бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги». Раніше також в МВС українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалеженості.