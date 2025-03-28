Станція «Суджа» була єдиним маршрутом постачання російського газу до країн ЄС

У п’ятницю, 28 березня, російські війська завдали удару по газовимірювальній станції «Суджа» в Курській області РФ. Це вже друга атака на цей об’єкт за останній тиждень. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

«Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють», – ідеться в повідомленні.

Водночас російське міноборони знову звинуватило в обстрілі Україну, яка нібито завдала по станції «подвійного удару із застосуванням реактивних снарядів РСЗВ HIMARS». Там додали, що «енергооб’єкт фактично знищено».

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на звинувачення російського міноборони в обстрілі енергетичних об’єктів в РФ та на окупованих територіях.



У відомстві наголосили, що Сили оборони неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергообʼєктах, а вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

«Водночас фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема, тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергооб’єкти у Херсоні та на Полтавщині», – додали в Генштабі.

Зауважимо, Росія вже звинувачувала Україну в артилерійському обстрілі станції «Суджа» 21 березня. У Генштабі заперечили цю інформацію та заявили, що ці звинувачення безпідставні.

Як відомо, газовимірювальна станція «Суджа» з травня 2022 року до 2025 року була єдиною точкою входу в газотранспортну систему України, за якою російський газ транзитом постачався до Європи. Діаметр газопроводу на станції становив 1420 мм. У жовтні 2024 року на неї подавали 42,4 млн м3 газу на добу. Після початку операції Сил оборони в Курській області в серпні 2024 року росіяни втратили контроль над станцією.