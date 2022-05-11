У Росії продовжують так звану приховану мобілізацію

Керівництво держави-терориста Росії мобілізовує випускників і курсантів військових училищ для війни проти України, а російські генерали ділять владу в генштабі. Про це сьогодні, 11 травня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві розповіли, що наразі відсутні ознаки намірів кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість продовжуються спроби проводити так звану «приховану мобілізацію».

«Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ», – зазначили в ГУР.

Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України.

Також відомо, що у війні проти України збройні сили держави-терориста Росії вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частин, що залишилась, окупанти прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки загарбники намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

Також в українській розвідці зазначають, що серед російського військового керівництва починається боротьба за переділ влади з огляду на невдачі російських окупантів. За даними ГУР, це стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету.

«Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння», – зазначили в ГУР.