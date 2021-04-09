Денис Шмигаль пояснив, чому адаптивного карантину для України достатньо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував меру Києва Віталію Кличку звернутися до президента з пропозицією про призначення нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), якщо йому недостатньо повноважень міського голови й голови КМДА для боротьби з Covid-19.

«Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета – не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо в міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти Covid-19 у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового очільника КМДА», – заявив Шмигаль у відповідь на прохання Кличка запровадити в Україні загальнонаціональний локдаун.

Прем'єр зазначив, що на сьогодні Київ залишається в «червоній» зоні, але в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає «червоний» рівень небезпеки, місто зможе швидко пройти «ковідний пік».

«Саме на цьому має сьогодні зосередитися міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за перебігом місцевого локдауну», – наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що від того, як кожна окрема область або місто справляються з епідеміологічними загрозами, залежить і епідемічна, і економічна ситуація в країні. Зокрема, він наголосив на тому, що в деяких регіонах після запровадження Державною комісією з ТЕБ і НС «червоного» рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялася. Як приклад він навів Івано-Франківську область, яка 9 квітня вийшла з «червоної» зони.

«Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює, і запроваджувати тотальний локдаун у всій країні наразі немає потреби», – заявив прем’єр-міністр.

Як повідомляв ZAXID.NET, мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко закликав уряд впровадити на території всієї країни жорсткий загальнонаціональний карантин.