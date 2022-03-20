Штурмові підрозділи загарбника було фактично знищено

У напрямку Ізюма в Харківській області штурмові підрозділи російських окупаційних сил фактично знищено. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 00:00, опублікованій на Facebook.

«У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника було фактично знищено», – наголошується в повідомленні.

При цьому окупанти зазнають значних втрат.

Водночас підрозділи «Росгвардії», що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

«Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що впродовж суботи, 19 березня, військові Операції об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Вони відбили 10 атак ворога, знищили майже 40 одиниць техніки і понад 100 росіян.

Загалом за 24 дні війни з Україною Росія втратила понад 14400 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.