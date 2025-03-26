У середу, 26 березня, Сили оборони України успішно завдали удару по командно-спостережному пункту ворожого батальйону на території Росії. Внаслідок атаки ліквідували особовий склад росіян включно з їхнім командиром, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, українській військовослужбовців уразили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії. Командний пункт був розташований в районі між селами Вікторівка та Успенівка у Курській області Росії.

«Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, 25 березня, у пресслужбі Генштабу повідомили про ураження місця зосередження росіян на Курщині. Внаслідок атаки української авіації ліквідовані до 30 російських солдатів у селі Кондратівка за майже 4 км від українсько-російського кордону.

26 березня у пресслужбі 225-го окремого штурмового полку повідомили, що їхні військові проникли у російський штаб, що базувався у селі Демидівка Бєлгородської області, та ліквідували 49-річного майора армії Росії Юрія Ломкіна. Окупант обіймав посаду заступника командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, 83-го мотострілецького полку, військової частини 52034.