Співзасновник NEXTA попросив владу Польщі посилити його охорону
Путило закликав здійснити «безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка»
Співзасновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило попросив владу Польщі виділити додаткову охорону, оскільки він і його прихильники отримують погрози. Про це Путило заявив під час прес-конференції в Варшаві.
«Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози», – сказав він.
Раніше в інтерв’ю виданню Polskie Radio Степан заявляв, що раніше йому вже погрожували у Польщі, але після того, що сталося з Протасевичем, ситуація погіршилася.
«Вони мені пишуть, що нас не викрадуть та не вивезуть до Білорусі, а розстріляють у Варшаві. Також вони пишуть, що підірвуть наш офіс. Тож ми дуже обережні, але нам також потрібно продовжувати боротьбу з режимом, бо іншого шляху немає», – заявив він.
Путило також вважає за необхідне здійснити «безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка». Мовляв, такими заходами можуть стати економічне, політичне і транспортне блокування Білорусі.
Затримання Романа Протасевича: що відомо
Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.
Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.
Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.
Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.