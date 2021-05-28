Степан Путило попросив владу Польщі виділити додаткову охорону

Співзасновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило попросив владу Польщі виділити додаткову охорону, оскільки він і його прихильники отримують погрози. Про це Путило заявив під час прес-конференції в Варшаві.

«Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози», – сказав він.

Раніше в інтерв’ю виданню Polskie Radio Степан заявляв​, що раніше йому вже погрожували у Польщі, але після того, що сталося з Протасевичем, ситуація погіршилася.

«Вони мені пишуть, що нас не викрадуть та не вивезуть до Білорусі, а розстріляють у Варшаві. Також вони пишуть, що підірвуть наш офіс. Тож ми дуже обережні, але нам також потрібно продовжувати боротьбу з режимом, бо іншого шляху немає», – заявив він.

Путило також вважає за необхідне здійснити «безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка». Мовляв, такими заходами можуть стати економічне, політичне і транспортне блокування Білорусі.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.