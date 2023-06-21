Двох причетних до діяльності підпільного call-центру вже затримали

У Хмельницькому правоохоронці викрили шахрайський call-центр, працівники якого займались викраденням грошей з рахунків іноземців. Зокрема, вони викрадали криптовалюту з віртуальних гаманців. Переважно їхніми жертвами ставали мешканці Канади, зокрема, представники української діаспори. Наразі правоохоронці затримали двох причетних до шахрайської схеми, їм загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, зловмисники орендували приміщення у центрі Хмельницького, облаштували там офіси та залучили до роботи операторів. Персонал підбирали за результатами проходження співбесід та поліграфу. Основною умовою працевлаштування було вільне володіння англійською мовою.

Представники call-центру зв'язувалися з іноземцями за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень, пропонували їм отримати нібито зароблені ботом-роботом цифрові активи. При цьому видавали себе за співробітників світової криптокомпанії, яка генерує криптовалютні гаманці.

«Для зарахування грошей, людей переконували встановити на своєму пристрої спеціальну програму. Як тільки вони це робили, зловмисники отримували відділений доступ до персональних комп’ютерів потерпілих, до їхніх криптогаманців, логінів, паролів, а також реквізитів карткових рахунків. Використовуючи ці відомості, зловмисники заволодівали грошима іноземців», – уточнюють деталі схеми в прес-службі поліції Хмельниччини.

Використовуючи програми віддаленого доступу, вони входили до персональних комп'ютерів клієнтів і отримували доступ до їхніх криптогаманців, логінів, паролів. Надалі викрадали гроші з рахунків потерпілих. Наразі встановлюється точна сума завданих збитків.

«Під час обшуків у приміщеннях call-центру та за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, грошові кошти, елітні автомобілі, а також чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Наразі двом особам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини затриманим загрожує від десяти до 15 років ув'язнення. Наразі слідчі встановлюють інших людей, причетних до діяльності підпільного call-центру.