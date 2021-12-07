Зі спільниками він погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар

Працівники Служби безпеки України (СБУ) разом із Нацполіцією вручили підозру члену шахрайського угруповання, яке шантажувало іноземців.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, чоловік видавав себе за нібито співробітника спецслужби і вимагав гроші від іноземців, що перебувають в Україні. Він зі спільниками погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

Організатором «схеми» є ще один громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

«СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали «на гарячому» під час отримання грошей. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження триває. Воно відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27 (види співучасників); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).