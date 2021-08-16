У Києві викрили колишнього поліцейського, який понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату за сприяння свого керівника. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва у понеділок, 16 серпня.

Як розповіли у відомстві, працівник одного з управлінь Національної поліції столиці змовився зі своїм безпосереднім керівником, щоб той приховував від начальства факт відсутності свого підлеглого на роботі.

Загалом поліцейський отримав приблизно 400 тис. грн зарплати з жовтня 2016-го до грудня 2019 року попри те, що жив у Львові і не виконував свої службові обов’язки.

Наразі обом колишнім працівникам столичного управління поліції повідомили про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.