У Львові нагородили переможців конкурсу на найкращі різдвяні вітрини
Міський голова вручив переможцям подяки та премії
Міський голова Львова Андрій Садовий вручив нагороди переможцям конкурсу на найкраще оформлення вітрин до новорічних та різдвяних свят. У конкурсі взяли участь 15 учасників – заклади торгівлі, ресторанного господарства, підприємств сфери послуг, а також інших закладів та установ у межах території історичної забудови, внесеної до спадщини ЮНЕСКО. Цьогоріч переможців нагороджували не лише подяками, але й грошовими преміями.
Переможцем конкурсу став салон весільних та вечірніх суконь Milla Nova (пр. Шевченка, 3). На другому місці опинилася пекарня «Родинна пекарня» (вул. Левицького, 3), на третьому – ресторан «Оцет» (пл. Ринок, 25). Переможець, що здобув 1 місце, отримав 25 тис. грн, за 2 місце – 15 тис. грн, а за 3 місце – 10 тис. грн.
«Цей щорічний конкурс був створений з метою залучення підприємців до прикрашення вітрин до новорічно-різдвяних свят. Кожного року ми проводимо його впродовж грудня та біля Нового року нагороджуємо переможців. Але цей рік став особливим: попередні роки ми вручила переможцям лише диплом, а цьогоріч ще давали грошову премію. 2020-ий рік був складний для підприємців, але вони все одно витратили кошти на оформлення вітрин, тому ми вирішили їх підтримати преміями», — розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.
Конкурс проводився спільно управлінням культури департаменту розвитку ЛМР та центром підтримки підприємництва ЛМР.