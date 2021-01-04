Цьогоріч переможці отримали також і грошові премії

Міський голова Львова Андрій Садовий вручив нагороди переможцям конкурсу на найкраще оформлення вітрин до новорічних та різдвяних свят. У конкурсі взяли участь 15 учасників – заклади торгівлі, ресторанного господарства, підприємств сфери послуг, а також інших закладів та установ у межах території історичної забудови, внесеної до спадщини ЮНЕСКО. Цьогоріч переможців нагороджували не лише подяками, але й грошовими преміями.

Переможцем конкурсу став салон весільних та вечірніх суконь Milla Nova (пр. Шевченка, 3). На другому місці опинилася пекарня «Родинна пекарня» (вул. Левицького, 3), на третьому – ресторан «Оцет» (пл. Ринок, 25). Переможець, що здобув 1 місце, отримав 25 тис. грн, за 2 місце – 15 тис. грн, а за 3 місце – 10 тис. грн.

«Цей щорічний конкурс був створений з метою залучення підприємців до прикрашення вітрин до новорічно-різдвяних свят. Кожного року ми проводимо його впродовж грудня та біля Нового року нагороджуємо переможців. Але цей рік став особливим: попередні роки ми вручила переможцям лише диплом, а цьогоріч ще давали грошову премію. 2020-ий рік був складний для підприємців, але вони все одно витратили кошти на оформлення вітрин, тому ми вирішили їх підтримати преміями», — розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Конкурс проводився спільно управлінням культури департаменту розвитку ЛМР та центром підтримки підприємництва ЛМР.