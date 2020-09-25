Сьогодні, 25 вересня, з робочим візитом у Львові перебуває прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. О 10:00 він відвідає НУ «Львівська політехніка», де візьме участь у відкритті відреставрованих зал та прочитає лекцію студентам, а також огляне культурні установи. Також міський голова Львова Андрій Садовий планує обговорити з прем'єром фінансові питання.

«Коли формувався бюджет, він був збалансований. Відповідно до цього бюджету, ми мали віддати державі 591 млн грн, адже місто продукує ресурси. Але через Covid-19 поступлення впали: тільки станом на 1 вересня ми недоотримали 400 млн грн. Тому ми почали говорити, що це нечесно забирати кошти в міста, коли ми не отримуємо їх в достатній кількості, але держава вважає, що це наші проблеми. Це серйозне фінансове питання буде обговорюватись», ­– зазначив Андрій Садовий.

Також він має намір обговорити з прем’єр-міністром поповнення статутного фонду Львівського протезного заводу зі сторони держави, адже підприємство має велику заборгованість із виплати зарплати працівникам.

Нагадаємо, Львів не отримав від уряду коштів на боротьбу з коронавірусом. З місцевого бюджету на протидію поширення Covid Львів скерував понад 220 млн грн. Через пандемію і карантин місто має недонадходження до бюджету понад 400 млн грн. На сесії 22 вересня Львівська облрада визнала роботу уряду у боротьбі з Covid-19 незадовільною.