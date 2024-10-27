Отримати тисячу гривень можна буде протягом трьох зимових місяців

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, яку нещодавно анонсував президент України Володимир Зеленський, будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку». Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в етері телемарафону 26 жовтня, передає Суспільне.

За його словами, 1 тис. грн виплачуватимуть на громадянина, незалежно від віку та соціального статусу. Гроші нараховуватимуть на картку «Національного кешбеку», яку можна буде відкрити у «Дії».

«Це віртуальна картка, її можна відкрити через «Дію», де вже підключені всі популярні банки, якими користуються українці», – зазначив Соболев.

Отримати тисячу гривень можна буде протягом трьох зимових місяців. Втім скільки грошей загалом держава планує витратити на цю програму невідомо, адже все залежатиме від кількості охочих. Їх виділятимуть з існуючих програм, гроші з яких не вспіють освоїти до кінця року.

«Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова – не можна спрямовувати на військові видатки», – додав заступник міністра економіки.

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський анонсував нові виплати у межах програми «єПідтримка». 1 тис. грн можна буде придбати товари українського виробництва, ліки, книжки та «культурні послуги». Крім того, виплату можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг або задонатити військовим та волонтерам.