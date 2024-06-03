Ціни за підроблену довідку стартували від 6 тис. доларів

У Полтаві суд наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини через ймовірно неправдиві деякі висновки лікарів ВЛК щодо військовозобов'язаних. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у понеділок, 3 червня.

За даними НАЗК, на Полтавщину припадає найбільший показник непридатних до служби в Збройних Силах України за висновком військово-лікарської комісії. Зокрема йдеться про 20% тих, хто проходив комісію.

«Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023», – зазначили у НАЗК.

Згідно з матеріалами слідства, деякі лікарі військово-лікарських комісій спільно із пов’язаними посадовцями ТЦК та СП могли вносити недостовірні відомості до медичної документації військовозобов`язаних. За виконану послугу службовці могли одержати від 6 тис. доларів від одного військовозобов’язаного.

Правоохоронці заявили, що мають достатні підстави вважати службовців причетними до видачі документів щодо стану здоров`я військовозобов`язаних з неправдивими даними. У січні-лютому 2024 року правоохоронці провели обшуки районних ВЛК у Хоролі, Горішніх Плавнях, Пирятині, Гребінці та інших містах в Полтавській області. За наслідком обшуків слідчі вилучили довідки ВЛК, книги протоколів засідань ВЛК, копії облікових карток військовозобов`язаних, картки обстеження та медичного огляду.

Нині документи досліджують правоохоронці, а досудове розслідування триває.