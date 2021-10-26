Правоохоронці Тернополя викрили трьох місцевих жителів, які підробляли сертифікати про негативний результат ПЛР-тесту. Підроблені документи продавали за 100 грн. Поліцейські зібрали усі необхідні докази і передали до суду справу.

Фальсифікацією ПЛР-тестів затримані почали займатися ще на початку року. За версією слідчих, відтоді зловмисники підробили щонайменше шість офіційних документів. Для цього чоловіки використовували закриті дані як приватних тернопільських медлабораторій, так і Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я.

«Злочинну діяльність зловмисники розпочали у лютому цього року. За грошову винагороду виготовляли підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на наявність захворювання – Covid-19, зазначаючи в них завідомо неправдивий результат дослідження – негативний, а також інші дані, необхідні для можливості використання таких документів як дійсних», – повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у вівторок, 26 жовтня.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області повідомили про підозру трьом жителям обласного центру за ч. 3 ст. 358 ККУ (підробка офіційних документів за попередньою змовою групою осіб). За скоєне зловмисникам загрожує до п’яти років позбавленням волі. Справу передали на розгляд суду.

Додамо, що за повідомленням Національної поліції, від початку 2021 року в Україні відкрито понад 730 проваджень через підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від Covid-19. З них найбільше випадків виявлено на Волині (207), у Києві (98), третє місце ділять Львівська та Рівненська області (по 75 у кожній).