Поліція Хмельницької області розслідує видачу медиками однієї з лікарень у Хмельницькій області підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини в суботу, 23 жовтня, , посадові особи однієї з медичних установ області, з метою приховування факту втрати вакцини від Covid-19, внесли неправдиві відомості до бази даних eHealth щодо проведення вакцинації громадян, яка насправді не проводилась. Це призвело до видачі останнім фіктивних сертифікатів про щеплення.

Наразі поліцейські розслідують інцидент за статтею «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що Національна служба здоров’я України (НСЗУ) раніше погрожувала розривати контракти з медичними закладами, в яких будуть підробляти сертифікати про вакцинацію. В такому разі, утримання закладу ляже на бюджет громади, в якій такий заклад розташований.

У Міністерстві внутрішніх справ раніше зазначали, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тис. грн до п’яти років позбавлення волі.