У Запоріжжі мешканці принесли дитячі іграшки на проведення УПЦ МП обряду Хрещення

Мешканці Запоріжжя нагадали про інцидент із священиком УПЦ МП

У п'ятницю, 19 січня, жителі Запоріжжя принесли дитячі іграшки на Центральний пляж, де священики УПЦ Московського патріархату проводять обряд Хрещення. Про це повідомляє «061».

Як зазначається, таким чином мешканці міста хотіли нагадати про інцидент, коли священик УПЦ МП відмовився відспівувати загиблу дитину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі священик Московського патріархату відмовився відспівувати загиблу дитину через те, що вона була охрещена священиком Київського патріархату. Йдеться про 2-річного хлопчика, на якого впав чоловік, що вчинив самогубство.

11 січня прокуратура Запорізької області порушила кримінальне провадження проти окремих священиків православної церкви Московського патріархату та громадської організації «Радомир» через розпалюванн релігійної ворожнечі.

Потім працівники СБУ у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників «Союзу православный «Радомир» і виявили в охоронців запорізьких церков УПЦ МП незареєстровану зброю.