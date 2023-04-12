На думку прем'єра, Україні потрібно більше озброєння та боєприпасів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль кілька днів тому прибув до США, щоб обговорити витік документів з Пентагону, а також український контрнаступ. В інтерв'ю виданню The Hill Шмигаль заявив, що контрнаступ може розпочатися не навесні, як очікувалось, а влітку.

Про це The Hill повідомило у вівторок, 11 квітня, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу йде зсередини України.

«Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на 100 і навіть більше відсотків. Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, як-от танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка», – заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна почне контрнаступ у найближчі кілька місяців. Напрямків у контрнаступу буде кілька, а українські військові активно залучатимуть військову техніку, яку передали західні партнери.

Водночас про неготовність до контрнаступу заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна не починатиме контрнаступ, поки не надійдуть боєприпаси від країн-партнерів.