Схожі слова з різними значеннями: коли говорити «усмішка» або «посмішка»
Усмішка – це доброзичливий вираз обличчя, який виражає привітання чи задоволення
Значення слів «усмішка» та «посмішка» в українській мові абсолютно різні, хоч люди можуть помилково використовувати їх неправильно. Розберімось разом, як потрібно говорити.
Освітній проєкт «Мова – ДНК нації», посилаючись на пояснення мовознавців Бориса Антоненка-Давидовича і Олександра Пономаріва, пише, що усмішка – це доброзичливий вираз обличчя, який виражає привітання чи задоволення. Посмішка – виражає глузування, іронічне ставлення до когось, чогось тощо.
Правильні прикладі вживання слів «усмішка» та «посмішка»:
- Вона відповіла на його заяву глузливою посмішкою.
- Мати щиро усміхнулась, побачивши сина.
