Усмішка – це доброзичливий вираз обличчя, який виражає привітання чи задоволення

Значення слів «усмішка» та «посмішка» в українській мові абсолютно різні, хоч люди можуть помилково використовувати їх неправильно. Розберімось разом, як потрібно говорити.

Освітній проєкт «Мова – ДНК нації», посилаючись на пояснення мовознавців Бориса Антоненка-Давидовича і Олександра Пономаріва, пише, що усмішка – це доброзичливий вираз обличчя, який виражає привітання чи задоволення. Посмішка – виражає глузування, іронічне ставлення до когось, чогось тощо.

Правильні прикладі вживання слів «усмішка» та «посмішка»:

Вона відповіла на його заяву глузливою посмішкою.

Мати щиро усміхнулась, побачивши сина.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.