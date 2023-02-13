Росіяни не відмовляються від тактики здійснення масованих ракетних ударів, а наступний вони можуть здійснити на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, тобто 24 лютого. Про це в ефірі телемарафону заявивла очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, окрім «символічності» дати, саме до 24 лютого РФ зможе накопичити ракетні запаси.

«Ми пам'ятаємо про те, що вони частіше грають м'язами, а напоготові мають надводні ракетоносії, які знаходяться в пунктах базування і швидше за все проходять переспорядження та готуються до наступного виходу. Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, це зазвичай до двох тижнів. І можемо зауважити, що від попередньої до наступної – це якраз 24 лютого», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що, пам'ятаючи «тяжіння Росії до сакральних дат», потрібно бути готовими.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Повітряні сили ЗСУ збили 61 російську ракету із 71 випущених. У шести областях сталися влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. У багатьох регіонах ввели аварійні відключення.

Попередня мастабшна ракетна атака сталася 26 січня. Тоді російські злочинці випустили по Україні 55 ракет, 47 з них збили сили протиповітряної оборони.