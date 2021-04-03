За попередню добу, 2 квітня, в Україні коронавірус діагностували у 20 341 людини, що є найбільшим добовим показником від початку пандемії. Загальна кількість тих, хто захворів на Covid-19 від початку пандемії, офіційно перевищила 1,73 млн людей.

Найбільше нових хворих у Києві (2 053, що є найбільшим добовим показником серед регіонів від початку пандемії), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях. Саме ці області, а також Київщина є лідерами і за загальною кількістю підтверджених діагнозів Covid-19 по Україні. Зокрема, у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях на коронавірус захворіли вже понад 100 тисяч людей.

Станом на ранок 3 квітня померли від коронавірусу 34 075 людей, найбільше – у Києві (3 545), Львівській (2 688) та Дніпропетровській області (2 449). Водночас вилікувалися вже більше 1,34 млн, лідерами за цим показником є Київ (майже 107,5 тис.), Харківська (понад 86 тис.) та Одеська області (майже 84 тис.).

Зазначимо, що в Україні триває третя хвиля пандемії коронавірусу. Технічно для України вона друга – після осіннього піку, коли за добу діагноз Covid-19 підтверджували у 10-15 тис. людей, проте за аналогією із Європою та світом загалом її вважають третьою. Проте в Україні, на відміну від сусідів, піку минулої весни не було – тоді захворюваність поступово зростала, але потім вона не зменшилася, а лише стабілізувалася.

Зараз лікарі відзначають, що коронавірусна хвороба стала більш агресивною та все частіше важко вражає молодь і дітей без супутніх захворювань. Свідченням цьому є також зростання рівня госпіталізацій – лише за попередню добу до лікарень потрапили понад 5 тисяч хворих на Covid-19. Крім того, зросла і смертність – останні кілька днів підтверджують понад 400 смертей від ускладнень коронавірусу щодня. Коронавірус мутує, і в Україні вже виявили кілька рівзних штамів.

Через зростання захворюваності з кінця лютого в Україні запровадили знову адаптивний карантин. Станом на початок квітня у «червоній» зоні, де діють найбільш жорсткі обмеження, є Київ та 10 областей, зокрема і Львівська. Аби зменшити рівень захворюваності та завантаженості медиків, деякі регіони самостійно ще більше посилюють карантин. Так, у Києві та Львові обмежили роботу громадського транспорту та дитсадків і шкіл.