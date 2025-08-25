В українській мові можна говорити, що банки «закручують», «закривають» або ж просто консервують певні продукти

Влітку та восени українці готують консервацію на зиму із сезонних овочів та фруктів. Чи правильно говорити «закатати банку» та як можна замінити цю фразу українською мовою?

Коли йдеться про консервацію, українці часто говорять, що вони «закатують банки на зиму», але слово «закатувати» може різати вухо через схожість з російським висловом «закатывать».

В українській мові можна говорити, що банки «закручують», «закривають» або ж просто консервують певні продукти.

Як говорити українською про консервацію:

У мене зберігся родинний рецепт, тому готуюсь консервувати помідори.

Моя мама на вихідних закрила 15 банок із маринованими огірками.

Бабуся розповіла, як закривати баклажани з грибами.

