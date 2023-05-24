За добу ППО знищила російський гелікоптер Ка-52 та п'ять дронів
Ударний розвідувальний вертоліт «Алігатор» коштує щонайменше 16 млн доларів
Минулої доби українські захисники знищили за допомогою ППО один з ворожих вертольотів окупантів Ка-52. Про це повідомили у середу, 24 травня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, українські військовослужбовці ліквідували дорогий вертоліт росіян, вартість якого – приблизно 16 млн доларів. Також ЗСУ збили п'ять дронів – чотири ударних та один розвідувальний.
«Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США. Також, минулої доби знищили 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”», – повідомили у прес-службі Генштабу.
У генштабі зазначили, що за минулу добу ракетні та артилерійські війська України уразили:
- три пункти управління,
- чотири райони зосередження озброєння та військової техніки,
- один склад боєприпасів,
- два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях
- ще три важливі цілі противника.
Авіація ЗСУ також завдала 15 повітряних ударів по місцях зосередження окупантів та військової техніки росіян. Три з ударів влучили у зенітно-ракетні комплекси.