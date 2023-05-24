Загалом ЗСУ збили вже 295 російських гелікоптерів

Минулої доби українські захисники знищили за допомогою ППО один з ворожих вертольотів окупантів Ка-52. Про це повідомили у середу, 24 травня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, українські військовослужбовці ліквідували дорогий вертоліт росіян, вартість якого – приблизно 16 млн доларів. Також ЗСУ збили п'ять дронів – чотири ударних та один розвідувальний.

«Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США. Також, минулої доби знищили 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”», – повідомили у прес-службі Генштабу.

У генштабі зазначили, що за минулу добу ракетні та артилерійські війська України уразили:

три пункти управління,

чотири райони зосередження озброєння та військової техніки,

один склад боєприпасів,

два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях

ще три важливі цілі противника.

Авіація ЗСУ також завдала 15 повітряних ударів по місцях зосередження окупантів та військової техніки росіян. Три з ударів влучили у зенітно-ракетні комплекси.