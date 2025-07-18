Роберт Горват є депутатом Верховної Ради України двох скликань

У п’ятницю, 18 липня, САП та НАБУ скерували до Вищого антикорупційного суду справу народного депутата Роберта Горвата. За незаконне заволодіння 320 га землі. Йому, а також ексначальниці Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Світлані Мельничук, ексдиректору ДП «Агропромислова фірма “Леанка” Юрію Шестакову, директору ТОВ «СТОВ “Континент”» Віталію Ганичу та юристу Володимиру Костюченку, загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, схема, яку реалізували підозрювані, завдала державі збитків на майже 127 млн грн.

«У 2016–2019 роках народний депутат, маючи вплив на службовців Держгеокадастру Закарпаття, розробив злочинну схему заволодіння державними землями. Так, директор ДП відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до Держгеокадастру. Після припинення права користування цими землями, керівник Держгеокадастру Закарпаття забезпечив безоплатну видачу цієї землі наперед визначеним фізособам, які згодом “продали” її товариству, що підконтрольне нардепу – організатору схеми», – зазначили в САП.

Нагадаємо, підозру за привласнення землі на Закарпатті Роберту Горвату та його спільникам оголосили у жовтні 2023 року. Справу розслідували до 19 січня 2024 року і тільки через 1,5 року передали до суду. Кваліфікація злочину – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Роберт Горват є депутатом Верховної Ради України двох скликань. Член депутатської групи «Довіра», раніше був членом фракції БПП. Родині Роберта Горвата належать частки в компаніях «Агропром Закарпаття», «Закарпатвапняк» і «Континент», а також фірма «Фундук Закарпаття», супермаркет «Дастор» і ТОВ «Грін Філд Плюс».

Додамо, що 16 липня після кількарічної перерви суд поновив розгляд кримінальної справи про кнопкодавство колеги Роберта Горвата з групи «Довіра» – нардепа із Закарпаття Владіслава Поляка.