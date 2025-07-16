Владіслав Поляк натискав кнопки за себе і колегу з групи «Довіра» Василя Петьовку

Після кількарічної перерви Печерський районний суд Києва повернувся до розгляду справи за фактом кнопкодавства народного депутата Владіслава Поляка. Члену парламентської групи «Довіра» загрожує позбавлення мандату.

Як повідомив рух «Чесно» 16 липня, судове засідання у справі Владіслава Поляка провели напередодні та опитали свідків – колег нардепа з групи «Довіра» Геннадія Вацака, Василя Петьовку, Роберта Горвата, Сергія Вельможного, Бориса Приходька та позафракційну депутатку Вікторію Гриб.

«Жоден із депутатів не зміг пригадати подробиць розгляду законопроєкту п’ятирічної давнини, під час якого Поляка підозрювали в кнопкодавстві. Адвокат Василь Федитник подав клопотання про перерву, пояснивши це необхідністю для нардепа поїхати на роботу у ВРУ. Наступне засідання призначили на 25 липня», – зазначили в «Чесно».

Нагадаємо, народний депутат із Закарпаття Владіслав Поляк першим в історії отримав підозру в кнопкодавстві.

У лютому 2020 року, через місяць, як в Україні набула чинності кримінальна відповідальність за неособисте голосування у ВРУ, Поляк одночасно натискав кнопки за себе і Василя Петьовку під час розгляду законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. У травні 2021 року ДБР завершило розслідування і передало справу до суду. Підозрюваному загрожує від 51 до 85 тис. грн штрафу і позбавлення мандату.

Владіслав Поляк у 2010 році був обраний депутатом Виноградівської міської ради від «Партії Регіонів», а у 2015 році – депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Відродження». У 2019 році став депутатом Верховної Ради як самовисуванець. Спочатку був членом депутатської групи «За майбутнє», а з 2020 року входить до депутатської групи «Довіра». У декларації за 2024 рік Владіслав Поляк вказав, що разом з дружиною подарував сину 8,5 млн грн.