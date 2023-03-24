Поліція підозрює у зловживанні службовим становищем директора фірми, яка повинна була провести ремонт міського стадіону в Кам’янці-Подільському, отримала на це від міськради 3,3 млн грн авансу, але жодних робіт не провела. Виявилося, що підрядник привласнив кошти і витратив їх на погашення кредиту.

Як у п’ятницю, 24 березня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, слідчі встановили, що у 2020 році з держбюджету виділили кошти на капітальний ремонт міського стадіону ім. Тонкочеєва в Кам’янці-Подільському.

«Згідно з договором, підряднику перерахували аванс — понад 3,3 млн грн бюджетних коштів. Однак фірма не виконала роботи, привласнивши кошти. Згодом посадовець витратив їх на власні потреби — погашення кредиту», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці оголосили директору фірми про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними злочинним шляхом). Наразі за скоєне директору загрожує до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю три роки та з конфіскацією майна.