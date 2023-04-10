За три місяці Камішин обійняв четверту посаду

Президент України Володимир Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Раніше його призначили членом складу Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляється в указі Володимира Зеленського від понеділка, 10 квітня. Олександр Камишін увійшов до Ставки одразу після підписання указу президентом.

«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Камишіна Олександра Миколайовича – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», – затвердив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, менш ніж за тиждень, 4 квітня, Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна до складу РНБО. У лютому Камишін покинув посаду голови АТ «Укрзалізниця» та став позаштатним радником президента, а вже в березні його призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.