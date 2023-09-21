Атаки ЗСУ ускладнили логістику російських окупантів

Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, яка є однією з логістичних артерій російських окупантів на цьому напрямку. Доступ до траси полегшила деокупація Кліщіївки та Андріївки, що неподалік від Бахмута, повідомив у четвер, 21 вересня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами Іллі Євлаша, Сили оборони тепер можуть уражати техніку росіян на трасі мінометами та протитанковими розрахунками. Дії ЗСУ ускладнили постачання військ ворога на цьому напрямку.

«Вихід поблизу Андріївки й Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут – Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося й ускладниться надалі», – заявив Ілля Євлаш.

Як інформував ZAXID.NET, 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові прорвали лінію оборони росіян під Бахмутом. Сили оборони змогли розбити 72 окрему мотострілецьку бригаду, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади РФ. За день до цієї заяви ЗСУ звільнили Кліщіївку, розташовану поруч з Андріївкою на південь від Бахмута.